Vlissingen houdt informatieavonden over noodopvang asielzoekers in Marinekazerne

video Middelburg­se vrouw overleeft drijfzand in sinkhole door levensred­dend handelen van echtgenoot en buurman

MIDDELBURG - De Middelburgse vrouw die zondagavond in haar achtertuin in een vier meter diep sinkhole viel, heeft haar leven te danken aan het levensreddende handelen van haar echtgenoot en buurman. Ze kwam onderin de put vast te zitten in drijfzand en raakte daardoor in ademnood. Haar man en buurman hebben er vervolgens voor gezorgd dat haar hoofd en een deel van haar lichaam twee uur lang vrij werden gehouden. Daardoor kon ze blijven ademen.

29 november