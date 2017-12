Vlissingen hoopt op voortzetting Porthos, maar gooit 'plan B' nog niet weg

Update I Video Overnachten in de kou voor een gratis GoPro in Middelburg

9:03 MIDDELBURG - Het is maar net een paar graden boven nul en de wind snijdt donderdagavond laat door de Langeviele in Middelburg. Maar vier Walcherse jongeren hebben het ervoor over om twee nachten voor de deur van buitensportwinkel Bever te kamperen om voor (bijna) niks een GoPro camera te krijgen. ,,In de winkel kost die 578 euro!''