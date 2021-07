Vlissingen erkent kwalijke rol bij transatlantische slavenhandel in het verleden

EENS EEN ZEEUW Ed Westerwee­le woont in Spanje: ‘Ik ben misschien wel de beste flamenco­dan­ser van Nederland’

22 juli Zijn grote liefde voor flamencodansen bracht techneut Ed Westerweele (51) naar Spanje. Daar houdt hij zich bezig met het sorteren van vooral rood fruit door miljoenen foto’s per uur te maken. Hij groeide op in Oost-Souburg en studeerde in Delft. Hij woont tegenwoordig met zijn vrouw Anastasia, die in Moskou is geboren, dichtbij Sevilla.