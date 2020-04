Vlissingen doet het tijdelijk met zo min mogelijk openbare toiletten

Video Zij mogen weer. En dat doen ze dan ook direct. De eerste strandhuis­jes staan al

25 april WESTKAPELLE - Nog een tik met de hamer en dan staat er weer een. ,,Volgende”, lacht Wilbert. Samen met Menno heeft hij in de vroege zaterdagochtend al een stuk of dertig houten kotjes neergezet op het strand van Westkapelle. Het is een begin. Want ze hebben er nog een kleine 400 te gaan. ,,Maakt niet uit. We mogen weer”, roept Menno enthousiast. Zo denken er meer. Want aan de hele Zeeuwse kust is het opbouwen begonnen.