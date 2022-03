Vlissingen brengt vijftig Oekraïners onder in voormalig tehuis Westerhof

Net als (bijna) alle andere gemeenten in Nederland is Vlissingen druk op zoek naar huisvesting voor een groeiende stroom Oekraïense vluchtelingen. Gezien de oorlogssituatie in Oekraïne is het niet aannemelijk dat vluchtelingen snel terug kunnen, waardoor noodopvang geen oplossing is. Vlissingen zoekt daarom niet alleen naar locaties van enige omvang, maar ook naar gebouwen die snel geschikt zijn te maken én in gebruik kunnen worden genomen. De bewoners van Westerhof verhuisden nog geen maand geleden naar Hof Kromwege in Oost-Souburg, de kamers kunnen dus snel in orde worden gebracht voor nieuwe bewoners, verklaart de Vlissingse woordvoerster Saskia Kaland.