Vlissingen beleeft zonnigste en warmste zomer ‘ooit’

De meteorologische zomer begint op 1 juni en eindigt op 31 augustus. Tot en met dinsdag had de zon in Vlissingen in deze periode bijna 879 uur geschenen. Het Zeeuwse record stond al bijna vijftig jaar op 885 uur. Woensdag werd dat in de loop van de middag gepasseerd. In Vlissingen wordt sinds 1906 gemeten.

Het is net geen landelijk record. Dat blijft op naam staan van Valkenburg (Zuid-Holland). Daar werden in 1976 bijna 897 zonuren geteld.

Westdorpe, waar pas sinds 1991 wordt gemeten, heeft ook een plaatselijk record te pakken. Tot en met dinsdag waren er 829 zonuren. Het vorige record was sinds 2018 ruim 750 uur.

Voor Vlissingen is het niet alleen de zonnigste, maar ook de warmste zomer sinds het begin van de waarnemingen. Tot en met dinsdag was de gemiddelde temperatuur 19,34 graden, ruim boven de 19,17 graden uit 2003. In Westdorpe bleef de gemiddelde temperatuur net onder de 19 graden, iets minder warm dan in 2018.

Niet de droogste zomer ooit

Hoewel het onmiskenbaar extreem droog is, gaat 2022 voor de meteorologen niet de boeken in als de droogste zomer ooit. Vlissingen registreerde de afgelopen drie maanden bijna 122 millimeter neerslag. In 1976 was dat 47,5 millimeter. Westdorpe ving bijna 94 millimeter op.

Vorige week noteerde Westdorpe al een recordaantal tropische dagen, ofwel dagen waarop het warmer is dan dertig graden. Dat gebeurde deze zomer maar liefst veertien keer. Het oude record was twaalf. Vlissingen kwam tot zes tropische dagen.