Vlissingen beleefde roerige avond: ‘Als ze nu al zo tekeer gaan, hoe moet dat dan met nieuwjaar?’

Tientallen jongeren kwamen maandagavond naar het Stadhuisplein, waarschijnlijk na een oproep via diverse app-groepen om ‘te gaan rellen’. De politie was op de hoogte van de oproepen en was om 20.00 uur aanwezig met enkele voertuigen. Agenten praatten met de jongeren, maar zetten - nadat het rustig leek te blijven - na een half uurtje hun patrouilles elders in de stad voort.

Tegen negen uur reden surveillanten spoorslags terug naar het Stadhuisplein, omdat jongeren trachtten de deur van het stadhuis te forceren met een vuurwerkbom en een stoeptegel. Ook werd de kerstboom op het plein gemolesteerd, hoewel onverlaten er niet in slaagden de boom in brand te steken of omver te trekken. De teruggekeerde politie-agenten riepen collega's elders uit Walcheren op, waarna met een man of vijftien de jongeren uit elkaar werden gedreven op zowel het Stadhuisplein als in de Hobeinstraat.

Lock-down of vuurwerkverbod

,,De jongeren waren toen al weer een stuk rustiger en de aanwezige politiemensen hebben niet kunnen constateren wie van de aanwezigen strafbare feiten pleegde. We kunnen niet zomaar willekeurig mensen aanhouden, vandaar dat iedereen toen is aangespoord om het plein en de omgeving te verlaten", meldde politiewoordvoerder Alwin Don dinsdag aan het eind van de morgen.

Don voegt er aan toe dat de politie veel camerabeelden, vooral van omstanders, binnenkreeg. ,,Die beelden worden nu bekeken en onderzocht. We roepen daders dan ook op zelf naar het bureau te komen, want er is een gerede kans dat we hun identiteit op beeld achterhalen.” De politiewoordvoerder laat, in navolging van de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar, weten de poging de deur van het stadhuis te forceren ‘een verwerpelijke actie’ te vinden, die geen ander doel had dan rotzooi schoppen. Of de actie bedoeld was om algeheel ongenoegen te uiten over de door premier Rutte aangekondigde strenge lockdown of vanwege het vuurwerkverbod, werd niet helemaal duidelijk.

15-12-2020 schade aan pui stadhuis, vlissingen

Flinke knallen

Don bevestigt dat het maandagavond ook elders in de stad onrustig was. Zo trok een deel van de oproerkraaiers, nadat ze van het Stadhuisplein waren verdreven, richting Scheldeplein en Spuistraat. Net als elders in de stad waren er nog ‘wat flinke knallen’ te horen. ,,Maar vervolgens doofde het rumoer snel.” De agenten die op het Stadhuisplein met jongeren spraken, weten niet met wie ze van doen hadden. ,,De meesten hadden een mondkapje voor, donkere kleding aan en een capuchon op. Maar onze mensen hadden wel het idee met Vlissingers te maken te hebben.”

Een omwonende die de rellen gadesloeg, had juist het idee dat de ‘grootste raddraaiers’ van buiten de stad kwamen. Hij zag de donkere kleding en hoodies als ‘een soort uniform’. ,,Het waren jonge kerels van begin twintig, die je normaal hier niet ziet. De jongens die wel eens voor problemen zorgen in de Bloemenbuurt en omgeving, kwamen op hun scootertjes wel poolshoogte nemen, maar namen niet deel aan de ongeregeldheden.”

Ontzette pui of alleen glasschade

Op het Stadhuisplein en in het stadhuis was dinsdagmorgen bij het ochtendgloren weinig meer van de relletjes te zien. De deuren van het stadhuis waren voorzien van een stevige houten plaat. Of de hoofdingang deze week al weer gebruikt kan worden, moest nog worden bekeken. ,,Als alleen het glas moet worden vervangen, kun je er later deze week weer in. Maar als de pui ontzet is, wordt het een ander verhaal”, meldde een medewerker van de gemeente.

Twee baliemedewerksters waren ‘wel een beetje geschrokken’ van de ongeregeldheden. ,,Maar vanochtend niet meer hoor, want ik kreeg gisteravond al wat heftige beelden doorgestuurd.” Een bode die de kerstpakketten voor vele tientallen collega's controleert, is nauwelijks onder de indruk, maar maakt zich wel zorgen. ,,Als ze nu al zo tekeer gaan, wat moet er dan tijdens de jaarwisseling wel niet gebeuren. Het is toch gewoon asociaal, we moeten ons allemaal aan coronaregels houden.”

