Vlissingen als eerste gemeente in Zeeland: ook buitenlanders mogen weer wiet en hasj kopen

‘Voor iemand met hoogte­vrees, zoals ik, is het eigenlijk een slecht idee om carillon te willen spelen’

13 juli Om de klokken van de Lange Jan live te bespelen klimt beiaardier Janno den Engelsman (49) wekelijks zo’n 70 meter. Het laatste stukje moet hij klauteren over drie houten ladders. Dan is hij bij de speeltafel, tussen de klokken. ,,Voor iemand met hoogtevrees, zoals ik, is het eigenlijk een slecht idee om carillon te willen spelen.” Maar de zin in spelen, wint het toch van zijn vrees.