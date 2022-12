Vlissingen aarzelt nog over excuses slavernijverleden

Vorig jaar zomer erkende het toenmalige college al dat Vlissingen een kwalijke rol speelde in het verleden. Tussen 1750 en 1780 vervoerden Vlissingse schepen zo’n 60.000 Afrikanen om hen elders als slaaf te verkopen, bleek uit een in opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek. De lokale economie dreef eind achttiende eeuw voor een kwart op de slavenhandel. ,,Geen geschiedenis om trots op te zijn”, liet burgemeester Bas van den Tillaar onverbloemd weten en hij erkende dat Vlissingen mede verantwoordelijk was voor een zwart hoofdstuk in de Walcherse geschiedenis. Hij kondigde anderhalf jaar geleden ook aan dat het gemeentebestuur ging nadenken over ‘extra aandacht’ van Vlissingen voor haar besmette verleden in 2023, het jaar dat het 150 jaar geleden is dat Nederland de slavernij afschafte.