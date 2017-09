Vliegveld Midden-Zeeland opent na twintig jaar verharde landingsbaan

VIDEOARNEMUIDEN - Touchdown! Maar applaus voor een vliegtuig dat landt op Vliegveld Midden-Zeeland? Is dat niet wat overdreven? Niet als je bedenkt hoeveel regen er de afgelopen week is gevallen. Vorig jaar zou een landing onmogelijk zijn geweest. Maar met de nieuwe verharde landingsbaan kan het wel.

Dus dat de Kustwacht maandag vlekkeloos landde in Arnemuiden, is het beste bewijs dat die verharde baan doet wat-ie belooft. ,,De ondergrond van een vliegveld moet goed zijn en dat is-ie nu’’, juichte voormalig vliegvelddirecteur Peter Geysen.

,,Zowel de ondergrond van de baan, als die van de organisatie. Want na een nieuwe raad van commissarissen, een nieuwe directie, nieuwe aandelenuitgifte en rust met de omwonenden is de verharde baan de laatste belangrijke stap voor Midden-Zeeland. Dit is een hoogtepunt.’’

De baan is dankzij een nieuwe methode van het bedrijf Traas en Ovaa uit Heinkenszand verhard met kunstvezels uit oude kunstgrasvelden. De methode zorgt voor een vlakke, stabiele baan die ook bij slecht weer te gebruiken is. ,,En deze verharding is zestig procent goedkoper dan een beton- of asfaltbaan. Dat maakt de exploitatie ook haalbaar’’, benadrukte de huidige directeur Enno Belderok.

Voor de bedrijven op het vliegveld is de verharde baan ook erg belangrijk, beaamde Izak van Maldegem van Sky Pictures. ,,Zaterdag hebben we nog gevlogen, na al die regen. De baan is vlak, alsof het asfalt is. Dit geeft een grotere bedrijfszekerheid. Ook voor de bedrijven die hier zijn gevestigd.’’