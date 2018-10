Vliegers met kunst op het strand in Vlissingen

Jennie Lena treedt op in Middelburg: 'Niemand heeft ons morgen beloofd'

17:24 INTERVIEW - In haar liedjes legt ze haar ziel en zaligheid. Ooit stond ze in de finale van The Voice of Holland. Morgen (vrijdag) staat ze in De Spot om haar nieuwe album te laten horen: Jennie Lena. De Amsterdamse is ongevoelig voor wat populair is: ,,Ik maak alleen muziek die ik in mijn hart voel.''