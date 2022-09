Vlag uit in Lammerenburg, geen grootschalige huisvesting arbeidsmigranten aan de overkant

MET VIDEO Motor­crossster Nancy van de Ven: ‘Het vele afzien maakt de wereldti­tel nog mooier’

De weg naar de wereldtitel was voor motorcrossster Nancy van de Ven (24) loodzwaar - en dan is dat misschien nog licht uitgedrukt ook. De Vlissingse overwon diverse zware blessures en verwerkte liefst vijf keer de teleurstelling van een tweede plaats. Zondag, in het midden van Turkije, sloot ze het kampioenschap ein-de-lijk als nummer één af. ,,Dit was het lange wachten allemaal waard.”

7 september