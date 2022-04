Vlaamse Yevgueni evolueert van schaamteloze popliedjes naar chanson rock

Succes over landsgrenzen in een zelfde taalgebied is niet vanzelfsprekend. Pas na vele jaren kreeg Bløf onze zuiderburen op de knieën, dankzij Zoutelande met Geike Arnaert. Wijlen Bram Vermeulen en Stef Bos lukten het, maar noem eens een zeer gewilde Vlaamse act in Nederland? Verder dan Urbanus, wellicht Clouseau of Gorky kom je niet. Volgens zanger en liedjesschrijver Klaas Delrue van Yevgueni is er zeker sprake van een cultuurbarrière. ,,Intern in België zorgt het taalverschil tussen Vlaanderen en Wallonië voor een drempel , maar bij landen met een min of meer gelijke taal kan je daar eveneens van spreken. De cultuurgrens is in feite een media grens. Het is uiterst lastig om in de media en bij de juiste kanalen te geraken. Het is dan een kwestie van koppig optreden en doorgaan. We mogen met Yevgueni niet mopperen, maar realistisch zal het niet hard gaan.”