Visser in Voordelta betrapt met illegale vangst van 40.000 kilo mosselen

19 augustus VLISSINGEN - Poppodium De Piek in Vlissingen pakt het concertseizoen 2020/2021 op met een serie besloten optredens. In samenwerking met Pop Aan Zee treedt zaterdag 5 september de Zeeuws-Brabantse indie-band Little Symphonies op.