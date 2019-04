VisNed: pulsvissers hebben meer tijd nodig

In februari werd door de Europese instellingen overeenstemming bereikt over de toekomst van de puls. In grote lijnen komt het er op neer dat per land nog 5 procent van de vloot elektrisch mag vissen tot 1 juli 2021. Tenzij wetenschappelijk onderzoekt aantoont dat de pulsvisserij geen schade toebrengt aan de natuur, wordt pulsvisserij vanaf die datum geheel verboden. Het Europees Parlement stemt op 16 april in Straatsburg over de visserijverordening. ,, De lobby om hierop invloed op uit te oefenen gaat onverminderd door. Alles wordt uit de kast gehaald om bijvoorbeeld stemming uit te stellen”, aldus VisNed. Uitstel betekent dat na de Europese verkiezingen een nieuw parlement een oordeel moet vellen. Daarmee winnen de vissers niet alleen tijd. Ze hopen ook dat het nieuwe parlement anders beslist over de puls.