Vijftiende editie Popronde Middelburg heeft weer veel nieuwe bands in petto

Auke van Laar uit Middelburg is coördinator van de Popronde in Middelburg en werkt als ZZP’er in de culturele sector. Ruim elf jaar geleden deed hij dit voor het eerst. Met een tussenstop van een paar jaar is hij sinds 2021 weer terug op zijn plek. Met een opleiding International events, music & entertainment en een bak ervaring is deze job hem op het lijf geschreven.

Selectie maken

De Popronde is een landelijk fenomeen dat in veertig Nederlandse steden wordt georganiseerd. En Middelburg is er daar dus een van. ,,Er zijn ieder jaar wel duizend bands die mee willen doen”, vertelt Van Laar. ,,De landelijke organisatie die bestaat uit boekers, programmeurs en mensen uit de radiowereld selecteert er honderd, in diverse genres. Uit die honderd bands kan ik dan een keuze maken om uit te nodigen voor onze Popronde in Middelburg. Dat doe ik in goed overleg met de locaties, dat zijn veel cafés, maar ook podia zoals de Vleeshal. Ik stem met hen af wat ze willen en wat hun budget is, want de locaties betalen de band die bij ze komt spelen. Ik ben dus telkens aan het schipperen tussen al die partijen. ”