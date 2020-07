Vijftien jaar na drama komen er dan toch huizen op de bouwput van Middelburg

Vlissingen zet in op de stedentoe­rist, met de Spuikom als slechtweer-voorzie­ning

6 juli VLISSINGEN - De Spuikom in Vlissingen moet de toeristenval worden voor de bezoekers die bij slecht weer vermaak zoeken. Het dagtoerisme moet de komende tien jaar met veertig procent omhoog kunnen, staat in de nieuwe toeristische visie van het gemeentebestuur. En met 2200 extra bedden in hotels en b&b's moeten er 33 procent meer toeristen blijven overnachten.