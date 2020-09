Vijfde editie van The Beatyard: ‘Zangers en rappers krijgen een podium, maar wij beatmakers staan op de achtergrond’

Beatmakers zijn muzikanten van wie het instrument een computer, tablet of telefoon is, legt initiatiefnemer Chris Smith (DJ Vindictiv) uit. ,,Neem een liedje van Britney Spears. Je denkt dat je instrumenten hoort die gespeeld zijn door een band, maar dat is vaak door een computer gemaakt.”

Vincent Feijn (Huck Vinn) is een van de beatmakers die zondagmiddag op het podium staat. Zijn beats zijn onder meer geïnspireerd door Ethiopië. ,,Mijn vrouw komt uit Ethiopië, dus ik kom er vaak. Ik haal daar muziek vandaan en maak er dan beats van”, zegt hij. De Vlissinger is blij met The Beatyard. ,,Zangers en rappers krijgen makkelijk een podium, maar voor beatmakers is er niet zo veel. We staan altijd op de achtergrond.”