Viertal vlucht voor politie na mishandeling en bedreigingen op station Middelburg

Souburgse kerstbomen uit winkel­straat gestolen en in de fik gestoken

15 december OOST-SOUBURG - Dieven zijn er in Oost-Souburg met vijftien kerstbomen vandoor gegaan die in de winkelstraten stonden. Een deel ervan is in de fik gestoken op het Oranjeplein. Ondernemersvereniging Actief Ondernemend Souburg is niet blij met de diefstal. ,,We hebben camerabeelden. Die gaan we delen met de wijkagent als de daders zich niet bij ons melden”, laat Chris Hanraads van de ondernemersvereniging weten.