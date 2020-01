Vier verdachten aangehouden voor woningoverval in Middelburg - onder wie de bewoonster

Geen zonsonder­gan­gen op fo­to-tentoon­stel­ling Zuver Zeeuws

8 januari Zuver Zeeuws. Dat is de titel van de foto-expositie die nu te zien is in boekhandel de Drvkkery in Middelburg. Journalist Cees Maas (Domburg, 1954) en grafisch vormgever Jan van Broekhoven (Oostburg, 1962) maakten tientallen verkenningstochten door de provincie: ,,We zochten naar niet alledaagse beelden en sferen die bij elkaar een nieuw en indringend beeld van Zeeland schetsen.”