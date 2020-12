Vier minderjarige jongens vernielen leegstaand schoolgebouw in Ritthem

VIDEO Visserij lijdt onder vier plagen tegelijk: pulsverbod, brexit, windparken en corona

9 december VLISSINGEN - Verbod op de pulsvisserij, brexit, windparken op zee en alsof dit nog niet genoeg was kwam daar de coronacrisis overheen. Het jaar 2020 zal niet in gouden letters worden bijgeschreven in de historie van de visserij. ,,Het is een rampjaar aan het worden”, zegt Cas Caljouw, visser uit Arnemuiden.