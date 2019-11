Vier jongens verdacht van reeks scooterdiefstallen op Walcheren

MIDDELBURG - De politie verdenkt vier jongens uit Middelburg en Vlissingen van betrokkenheid bij een reeks scooterdiefstallen op Walcheren. Het viertal, variërend tussen 14 en 16 jaar, is in de afgelopen maanden meerdere keren aangehouden.

De politie ontving vanaf begin augustus tientallen aangiften van scooterdiefstallen op Walcheren. Vooral in Middelburg (35) en Vlissingen was het raak (30). ‘We wilden deze negatieve hausse stoppen. Daarom hebben we zes onderzoeken gedraaid’, meldt de politie. ‘Vijf onderzoeken zijn ondertussen afgerond. We hebben hierbij vier jongens aangehouden.”

De jongens zijn aangehouden voor diefstal en heling. Sommigen werden meerdere keren gepakt, elke keer weer andere scooterdiefstallen of omdat ze in het bezit waren van een gestolen scooter. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachten in wisselende samenstelling met andere personen diverse scooterdiefstallen pleegden.

Volgens de recherche zijn de meeste scooters willekeurig gestolen. ‘Ze stonden afgesloten geparkeerd op de openbare weg. ‘Sloten werden snel verbroken en in de meeste gevallen werd er schade toegebracht aan de scooters om ze mee te kunnen nemen. Deze scooters werden een tijd later kapot of beschadigd, dan wel uitgebrand weer teruggevonden’, aldus de politie.