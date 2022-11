Vier gewonden bij kettingbotsing in Middelburg

met video Walcherse jeugdagent: ‘We laten kinderen zonder rijbewijs in Ferrari’s rijden op de digitale snel­weg’

We laten onze kinderen rijden in Ferrari’s zonder rijbewijs, vindt de Walcherse jeugdagent Robert van den Boomgaard. ,,Als kinderen leren fietsen letten ouders heel erg op veiligheid. Dan krijgen ze een helm en steunwieltjes. Maar als het gaat om het rijden op de digitale snelweg letten we nergens meer op. Dan mogen kinderen bij wijze van spreken zonder rijbewijs in een Ferrari stappen.”

4 november