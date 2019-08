Vier aanhoudingen na opstootjes in Middelburg

Een zestienjarig meisje uit Westkapelle werd rond 21.45 uur aangehouden wegens mishandeling van een beveiliger. Toen zij onenigheid had met een jongen, kwam een beveiliger tussenbeide, waarop het meisje hem sloeg. De Westkappelse wordt op een later tijdstip verhoord.

Witwassen

Omstreeks 00.20 uur meldde een portier van een café in de Schuttershofstraat dat een man zich erg vervelend gedroeg en dat hij mogelijk in het bezit was van drugs. Politieagenten troffen een 19-jarige man uit Middelburg aan, die inderdaad hasj bij zich had en ook ruim 2700 euro bij zich droeg. De man wordt verdacht van drugshandel en witwassen. Hij is opgesloten in een politiecel en wordt daar verhoord door rechercheurs.