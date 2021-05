‘Vestig arbeidsmigranten op voormalige veerplein, vlakbij Vlissings station’

Frits Barend herdenkt op 4 mei in Vlissingen: ‘Mijn ouders zijn door een Nederland­se verraden, maar door een Duitser gered’

30 april VLISSINGEN - Journalist en presentator Frits Barend (van onder meer het televisieprogramma Barend & Van Dorp) kan uit persoonlijke ervaring vertellen wat antisemitisme is. Hij spreekt daar op 4 mei over op uitnodiging van de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen. Vanuit de Sint Jacobskerk wordt dan een digitale 4 mei herdenking gepresenteerd rond het thema antisemitisme, racisme en discriminatie - in het verleden en in het heden.