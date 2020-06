Verzet tegen groei vakantieparken langs Veerse Meer: ‘Dit is toch goud waard?’

Het zicht vanaf de Veerse Dam: dat is voor Jan Kollaart wat het Veerse Meer zo mooi maakt. ,,Die weidsheid! In de verte zie je Veere liggen, met die bootjes ervoor. En links het groen van de Schotsman. Dat is toch goud waard? Dat móeten we bewaren, net zoals de publiek toegankelijke oevers die er nog zijn. Het Veerse Meer is van iedereen.”