Verwarde Vlissinger moet naar psychiatrische kliniek

De Vlissinger werd verdacht van een reeks feiten waaronder poging brandstichting in Goes, vernieling van een woningruit en een aantal auto’s in Vlissingen en een fietsdiefstal in Middelburg. De poging brandstichting en de vernieling van een auto acht de rechtbank niet bewezen. De overige delicten zijn wel bewezen maar kunnen veroordeelde niet worden aangerekend. Volgens de rapporten van de psycholoog en psychiater leidt de man namelijk aan een bipolaire stoornis. De Vlissinger is daarom volledig ontoerekeningsvatbaar voor zijn daden.