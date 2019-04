Verwarde Vlissinger (48) vermist. Politie: ‘Benader hem niet zelf, maar bel 112'

Zengui is volgens de politie verward en kan agressief reageren. Hij is voor het laatst in Goes gezien. De licht getinte Vlissinger is tussen de 1.78 en 1.80 meter lang, heeft een tenger postuur, bruine ogen en donker haar. Vermoedelijk draagt hij een spijkerbroek en sportschoenen. Over de rest van zijn kleding is niets bekend.