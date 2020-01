Verwarde man aangehouden bij tankstation in Middelburg

VIDEO Zeeuwse dansers tonen niveau op eerste dansdemon­stra­tie­dag

13:59 MIDDELBURG - De eerste van twee demodagen voor Zeeuwse dansverenigingen zit erop. De jury krijgt het nog best lastig om te bepalen welke groepen uiteindelijk mogen optreden in de schouwburg in Middelburg, zegt Nicole de Kam van het danscommissie van de gymnastiekbond KNGU.