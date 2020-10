Verwaaide dierenverjaardag

Femke Steketee komt zondag met Syrène Saxofoon­kwar­tet naar Zeeuwse Concert­zaal

2 oktober MIDDELBURG - De Zeeuwse saxofoniste Femke Steketee speelt zondagochtend in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg niet samen Evelien de Vries (basklarinet), zoals aangekondigd, maar in het Syrène Saxofoonkwartet. De Vries is ziek.