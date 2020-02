Vervolgde christenen in Noord-Korea krijgen steun van geloofsgenoten uit Walcheren

Locaties Tragel in Hulst gesloten vanwege norovirus, virus ook vastge­steld in de Zoute Viever in Oost-Sou­burg

7 februari CLINGE - Bij een aantal patiënten van Tragel Zorg op locaties in Hulst is het norovirus geconstateerd. Ook één bewoner van zorgcentrum De Zoute Viever in Oost-Souburg heeft het virus. Vijf andere bewoners in Souburg die het virus mogelijk hebben, wachten nog op de uitslag. Het virus veroorzaakt maagklachten en diarree en is zeer besmettelijk. Daarom heeft Tragel een aantal locaties gesloten. Bij De Zoute Viever is dat niet nodig, omdat de bewoners daar in hun eigen appartement verzorgd worden.