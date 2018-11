Vertrouwensbreuk tussen bewoners en wethouder over hoteltorens op Arsenaalplein Vlissingen

VLISSINGEN - Comité Beschermd Stadsgezicht Vlissingen heeft het overleg met de gemeente opgeschort over de mogelijke bouw van een hotel met 128 kamers op de plaats van het huidige vermaakscentrum Carroussel. Het comité is het vertrouwen in de gemeente kwijt.