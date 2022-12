Versierde trekkers brengen licht in Veere

De Walcherse Trekker Light Tour werd dit jaar voor de vierde keer gehouden. In 2020 mocht het niet doorgaan vanwege corona en omdat ook de editie van vorig jaar in het water dreigde te vallen, werd toen een ‘demonstratietocht’ gehouden.



De belangstelling om deel te nemen aan de Walcherse Trekker Light Tour was overweldigend. Organisator Wim Houmes had dit jaar wel honderd trekkers mee kunnen laten rijden, maar hij moest ergens een grens trekken. In zeven minuten tijd was de rit volgeboekt en ook van buiten Walcheren was er veel belangstelling. In West- Zeeuws-Vlaanderen en Reimerswaal werd woensdag ook een tocht gereden. Op Schouwen-Duiveland gebeurt dat vrijdag.