Verse blubber voor strand tussen Westduin en Dishoek; zonaanbidders trekken naar hun cabines

Bij apotheek De Singel in het ziekenhuis pakt een robot de doosjes, potjes en tubes

16:46 VLISSINGEN - Het is even zoeken als je bij het Adrz in Vlissingen naar het nieuwe onderkomen van apotheek De Singel moet. Wie naar de locatie gaat waar in grote letters APOTHEEK op het raam staat, komt bij de huisartsenpraktijk terecht. Een ballonnenboog in de hal wijst de juiste weg naar de nieuwe apotheek, die begin deze week opende.