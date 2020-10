Verongelukte paraglider is man (52) uit Goes

video Zeeuwse bonen als een verantwoor­de snack: ‘Beter dan vlees’

17:32 Een burger van zwarte bonen of kapucijners. Bij café-restaurant De Vriendschap in Middelburg staat de verantwoorde snack een week lang op het menu. Peulvruchten zijn niet alleen lekker, maar ook eiwitrijk en daarom een goede vleesvanger. Bonen van Zeeuwse bodem spelen dan ook komende week een hoofdrol in een provinciale campagne.