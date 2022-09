Vernieuwde jachthaven Oostwatering moet over vijf jaar klaar zijn

Wonen in oud bankkan­toor: ‘De kluizen waren leeg’

MIDDELBURG - De bewoners van appartementencomplex De Bank - in een oud Rabo-kantoor in de binnenstad van Middelburg - zitten er straks warmpjes bij. ,,Eén kaars is bij wijze van spreken voldoende om de kamer te verwarmen.”

6 september