Vernielingen in kerk: ‘Alsof er met zevenmijlslaarzen doorheen is gebanjerd’

19 maart VLISSINGEN - Het is te hopen dat het projectiel dat in 1944 de Vlissingse mini-onderzeeër Biber naar de bodem van de Westerschelde joeg, de piloot aan boord direct het leven kostte. Anders stierf de onbekende Duitser een ellendige dood in de kleine ‘onderwatersigaar’. Ondertussen roept een onderzoek naar de Duitser voorlopig alleen maar meer vragen op.