Vermiste vrouw (60) uit Middelburg terecht

Fikse kater voor Voedsel­bank, alleen extra Vlissings geld als verhuisd wordt

VLISSINGEN - Met een flinke kater verliet voorzitter Emmy de Kraker van de Voedselbank Walcheren donderdagnacht de Vlissingse raadszaal. De coalitiepartijen hadden net besloten dat de gemeente 20.000 euro extra subsidie moet geven aan de Voedselbank, maar dan moet die wel verhuizen naar Vlissingen. De Kraker: ,,Terwijl er daar geen pand beschikbaar is en een geldschieter juist bereid is voor ons een nieuw pand in de Mortiere in Middelburg te bouwen.”

22 juli