Vermiste man gevonden bij Zoutelande na massale zoekactie

interview Beste leraar Arjen Baart: ‘Uiteinde­lijk zijn alle leerlingen op zoek naar waardering’

7:02 MIDDELBURG - Arjen Baart (54) uit Goes werd vorige week uitgeroepen tot beste leraar van Zeeland 2019. ,,Dit is het mooiste compliment dat je van leerlingen kunt krijgen”, zegt de economieleraar van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Middelburg.