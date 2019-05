Vermiste koe Jacoba uit Arnemuiden na zes dagen gevonden in sloot: ‘Ongelooflijk dat ze nog leeft’

ARNEMUIDEN - Koe Jacoba uit Arnemuiden is terecht. Na zes dagen zoeken is ze donderdagmorgen door medewerkers van Orionis gevonden in een sloot vlakbij boerderij Den doel. ,,Ze belden hier aan en zeiden: we hebben een koe in de sloot gevonden", vertelt Nelianne Janse van de boerderij. ,,Ongelooflijk dat ze nog leeft. Ze was heel blij om ons te zien en staat nu te loeien in de stal.”

De koe raakte vorige week vrijdag vermist toen de 111 koeien voor het eerst naar buiten mochten. Veel buurtbewoners zochten mee naar het dier. ,,We willen iedereen bedanken die heeft helpen zoeken. We kregen zelfs telefoontjes van mensen die dachten dat ze een koe in het kanaal hadden zien drijven.” Dat bleek gelukkig niet het geval. ,,Uiteindelijk is ze gevonden door medewerkers van Orionis die aan het werk waren bij de sloot.”

Knuffelen

Jacoba maakt het naar omstandigheden goed. ,,Ze wilde meteen met ons knuffelen. Het is nog wel de vraag of ze ook weer meteen melk kan geven. Maar het belangrijkste is, is dat ze terug is. We zijn zo ontzettend opgelucht”, vertelt Janse. ,,En toch vreemd dat ze in de sloot is gevonden, want we hebben daar ook gezocht. Maar ze zat blijkbaar verscholen achter de bosjes. We hebben haar ook niet horen brullen, terwijl het vlakbij onze boerderij is.”

Zelfs de politie was op de hoogte van de vermissing. ,,Zojuist een positief bericht van de collega’s op Walcheren: Koe Jacoba, die al enige dagen vermist was, is terecht! Ze werd aangetroffen in een sloot in Arnemuiden in de buurt van haar eigen weiland. Het allerbelangrijkste: ze was in goede gezondheid.”