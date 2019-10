Vermist tienermeisje aangetroffen bij hotel Middelburg, twee verdachten mensenhandel opgepakt

Ro­bert-Jan Stips speelt met Supersis­ter Projekt 2019 in De Spot: Muziek zonder spelregels

13:55 Vijftig jaar na de hoogtijdagen van Supersister vroeg toetsenist en componist Robert-Jan Stips zich af: heb ik het nog in me om muziek in de stijl van toen te schrijven? ,,Ik schaam me niet voor het resultaat.” Zaterdag staat Supersister Projekt 2019 in De Spot in Middelburg.