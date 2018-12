Verlichte tractoren in optocht naar Westkapelle

Het Agrarisch Jongeren Kontakt Walcheren nam het initiatief voor de eerste Walcherse Trekker Light Tour in samenwerking met TrekkerTrek Aagtekerke en Kasteel van Batavia Westkapelle. Volgens de organisatie is dit een geschikt moment omdat het momenteel rustig is in de landbouwsector. Voorzitter Wim Houmes van TrekkerTrek Aagtekerke hoopt op veel bekijks. ,,Ook rijdt er een paardentram mee met de tocht met cliënten en begeleiders van zorgboerderij Pitteperk. Natuurlijk wel met een trekker ervoor in plaats van paarden. Het is tenslotte een trekkertocht. Ons doel is om voor meerdere doelgroepen een onvergetelijke tocht neer te zetten.”