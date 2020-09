Verkopers en klanten ook tijdens coronacrisis blij met Rommelroute

Thomas Rosenboom is jurylid bij Film by the Sea: ‘Ik ben de drang om te schrijven helemaal kwijt’

15 september VLISSINGEN - Schrijver Thomas Rosenboom is dit jaar een van de juryleden van Film by the Sea. Tien jaar geleden leidde zijn bezoek aan het festival tot het boek De rode loper. Het is zijn laatste roman geworden. ,,Je moet ook met iets kunnen stoppen.”