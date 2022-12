Verkoop voormalige bibliotheek Vlissingen aanstaande

Woongoed wacht niet met sloop Briëthui­zen. ‘Als dat gebeurt, stappen we naar de rechter’

De strijd over behoud van de Briëthuizen in Middelburg verhardt zich. Woongoed wacht niet met slopen op een uitspraak van de rechter over een monumentenstatus. Erfgoedorganisaties dreigen met een kort geding.

14 december