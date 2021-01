Verkoop van crematorium Middelburg staat opnieuw ter discussie

Huizen van de Broeder­band worden niet gewoon gebouwd, maar in een dag tijd in elkaar gestoken

25 januari VLISSINGEN - ,,Wat gaat het hard!”, roept een wandelaarster uit de buurt. De Broederband is een opmerkelijke wijk in het Scheldekwartier in Vlissingen. Rijtjes schuurtjes stonden er sinds eind vorig jaar al klaar om het bijbehorende huis te ontvangen. Elke dag wordt zo'n huis in delen met opleggers aangeleverd en in elkaar gezet. Wind- en waterdicht in een dag.