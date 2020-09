Verkeersopstopping vanwege ongeval op N57 bij Vrouwenpolder

Bedrijven­ter­rein Trekdijk: niks doen kost miljoenen, maar doorgaan ook, waarschu­wen D66 en SP

1 september MIDDELBURG - Het risico is groot dat Middelburg voor miljoenen euro’s het schip in gaat bij de aanleg van een bedrijventerrein bij Nieuw- en Sint Joosland. Dat stellen D66 en SP. Helemaal niks doen en de Trekdijk laten zoals die is, zorgt ook voor een verlies van dik vijf miljoen euro maar dat zou desondanks de beste keuze zijn, vinden zij.