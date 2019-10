Verkeerschaos Vlissingen blijft uit op vrijdagochtend

VLISSINGEN - Zo'n chaos als het gisteren was, zo soepel loopt het verkeer rond de Kenniswerf in Vlissingen vrijdagochtend door. ,,Nee, we hebben niks anders gedaan dan gisteren", zegt een medewerker van de gemeente die om 08.00 uur met een gele jas aan het verkeer in de gaten houdt op de kruising bij de Keersluisbrug. ,,Ik denk dat de mensen nu wakker zijn geworden. Dat ze via Ritthem rijden, eerder vertrokken zijn van huis of een andere oplossing hebben gevonden. En het is vrijdag. Dan is het altijd al wat rustiger.”