Verkeersbord verwart fietsers: ‘Het lijkt op een waarschuwing dat je hier de sloot in kan duikelen’

Peinzend kijkt Bea Hartman naar het bord op de Kanaalweg Oostzijde richting Veere. Daarop staat een fietser afgebeeld die over zijn stuur gelanceerd wordt, zo te zien omdat hij met zijn voorwiel vastzit of tegen iets is op gebotst. ,,Het lijkt op een waarschuwing dat je daar de sloot in kan duikelen”, oppert de Gorcumse die Arnemuiden wil bezichtigen. ,,Of wacht, ik nuanceer het. Het gaat om het risico dat je van je fiets valt. Maar ja, als dat daar gebeurt, kukel je wel in de sloot.”