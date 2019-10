Verdachten van seksuele uitbuiting meisje (17) in Middelburg blijven langer vast

Brandweer Westkapel­le kan weer dag en nacht uitrukken

24 oktober WESTKAPELLE - De brandweer van Westkapelle kan weer dag en nacht uitrukken. Drie jaar lang kon dat niet, omdat het niet mogelijk was een complete ploeg in te zetten. Daardoor moesten korpsen uit Domburg of Zoutelande branden in Westkapelle blussen. Dat zorgde af en toe voor veel frustratie weet bevelvoerder Stefano Bommeljé maar al te goed. ,,Een jaar geleden werden ‘s nachts met enige regelmaat in Westkapelle auto’s in de brand gestoken. Hoewel dat ook in de directe omgeving van onze brandweermensen gebeurde, konden ze niets doen.”