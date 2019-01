Veerse stads- en dorpsraden blij met strengere regels voor kamerver­huur

15:05 DOMBURG – Vertegenwoordigers van de Veerse stads- en dorpsraden zijn blij met de strengere regels voor recreatieve kamerverhuur. ,,Vooral ontwikkelaars die huizen in de Veerse kernen opkopen om er mini-appartementen van te maken, worden getroffen”, denkt voorzitter Simon de Visser van de stadsraad Domburg. ,,Inwoners die een zomerhuisje in de tuin verhuren en één of twee kamers, zijn niet de dupe.”